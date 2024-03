A Amazon Prime Video revelou na quarta-feira o trailer de "The Idea of You", que adaptada o aclamado livro com o mesmo nome de Robinne Lee de 2017.

O filme, com uma classificação etária para um público mais adulto nos EUA, será lançado exclusivamente no serviço a 2 de maio e conta a história de uma mãe solteira de 40 anos (a oscarizada Anne Hathaway), que inicia um romance inesperado com o vocalista de 24 anos da August Moon, a 'boys band' mais requisitada do planeta (papel de Nicholas Galitzine, popularizado por "Corações Marcados" e "Vermelho, Branco e Sangue Azul").

"Quando Solène é forçada a acompanhar a sua filha adolescente ao Festival de Música Coachella, depois de o seu ex a ter abandonado à última da hora, tem um encontro casual com Hayes Campbell, surgindo uma faísca instantânea e inegável. Quando iniciam um romance turbulento, não demora muito até que o estatuto de super estrela de Hayes coloque desafios inevitáveis à sua relação, e Solène descobre rapidamente que a vida sob os holofotes pode ser mais do que aquilo que esperava", destaca a sinopse oficial revelada pela serviço.

Se a história parece familiar, não será completamente por acaso: consta que Hayes Campbell se baseia em partes da vida de Harry Styles.

Numa entrevista de 2020 à Vogue, Robinne Lee disse que 'inspirado é uma palavra forte', mas lá reconheceu que "a semente foi plantada" após pesquisar os One Direction e descobrir que o músico, ainda antes da mediática relação com a atriz e realizadora Olivia Wilde entre 2021 e 2022, namorava frequentemente com mulheres mais velhas. Mais tarde, também percebeu que histórias que imaginou para o livro aconteceram posteriormente na sua vida.

Realizado por Michael Showalter, "The Idea of You" é mais do que um filme: a plataforma destaca a apresentação no trailer de 'Dance Before We Walk', o single principal, que já está à venda. O mesmo acontecerá com toda a banda sonora quando também for lançada a 2 de maio.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.