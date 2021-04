O próximo filme de Roman Polanski vai chamar-se "The Palace" [O Palácio, em tradução literal].

Os primeiros detalhes do projeto foram apresentados esta quinta-feira em conferência de imprensa na Itália por Paolo Del Brocco, CEO da RAI Cinema, um dos parceiros de produção.

O argumento foi escrito a meias pelo realizador com o também lendário cineasta polaco Jerzy Skolimowski ("Le départ", "O Uivo", "Moonlighting", "O Navio Farol", "Quatro Noites com Anna", "Essential Killing - Matar para Viver"), mas sobre a história apenas foi divulgado que a história dramática decorre na véspera de Ano Novo de 1999 num luxuoso hotel suíço onde se cruzam as vidas de vários hóspedes.

"O primeiro rascunho do argumento chegou às minhas mãos há dois dias. Não posso dar detalhes porque não tenho autorização de Polanski. Os grandes cineastas são muito protetores do seu trabalho. Devemos rodar no outono", adiantou Paolo Del Brocco.

Agora com 87 anos, Roman Polanski permanece "persona non grata" em Hollywood e em vários países europeus desde que fugiu dos EUA em 1978 após admitir a violação de uma menor de 13 anos, mas recebeu o Óscar de Melhor Realização da Academia por "O Pianista" em 2002.

O mais recente recente filme, foi "J'accuse - O Oficial e o Espião", de Roman Polanski, que teve a sua estreia em novembro de 2019 marcada pela polémica na França por causa de uma nova acusação de violação contra o realizador, foi premiada no Festival de Veneza e ganhou três prémios César, a maior distinção do cinema francês.

"Sei que Polanski carrega alguma polémica, mas estamos interessados ​​no lado artístico. A qualidade das histórias, não a história pessoal. No Festival de Cinema de Veneza, a presença do seu último filme, 'J'accuse', gerou protestos, mas a seguir ele ganhou o Grande Prémio do Júri", destaco o responsável da RAI Cinema.