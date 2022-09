O "regresso" de Brendan Fraser é mesmo a sério e até tem um nome que lhe foi dado pelos fãs: "Brendanaissance".

Este domingo à noite, o ator de 53 anos ficou em lágrimas durante os seis minutos de aplausos do público no Festival de Veneza ao seu novo filme e o regresso ao primeiro plano na indústria, "The Whale", realizado por Darren Aronofsky.

As críticas foram geralmente muito positivas e a revista Variety destaca já que a interpretação de um homem de 270 quilos confinado a uma cadeira de rodas irá "provavelmente colocá-lo na linha da frente na corrida ao Óscar de Melhor Ator".

"The Whale" é o primeiro filme como protagonista desde "Perseguidos" em 2013, que chegou ao mercado de vídeo sem passar pelos cinemas: Brendan Fraser foi lentamente desaparecendo do radar de Hollywood após o sucesso da saga "A Múmia" (1999-2008) e filmes como "O Rapaz da Pedra Lascada" (1992), "Cabeças Ocas" (1994), "George - O Rei da Selva" (1997), "Dudley Assume o Comando" (1999), "Colisão" (2004) e "Viagem ao Centro da Terra" (2008).

"Brendanaissance" é o termo que surgiu para simbolizar todo um movimento de afeição: o ator tem a reputação de ser uma das estrelas mais simpáticas e acessíveis de Hollywood e os fãs torcem pela recuperação da carreira após ter passado por um divórcio, dificuldades financeiras, problemas de saúde relacionados com as cenas de ação dos filmes e a luta contra a depressão, além de ter sido vítima de agressão sexual por parte de uma personalidade influente em Hollywood.

Ainda no domingo à noite, Dwayne Johnson revelou ser o membro mais mediático do movimento: partilhando o vídeo de uma parte dos aplausos em Veneza, o ator mostrou que não esquece o apoio que recebeu no início da carreira, quando se tornou o protagonista de "O Rei Escorpião" (2002), o "spinoff" do primeiro filme "A Múmia".

"Fico tão feliz por ver esta bela ovação ao Brendan. Ele apoiou-me ao chegar à sua saga 'A Múmua' para o meu primeiro papel de sempre, que deu o pontapé de saída para a minha carreira em Hollywood. Irmão, torço por todo o teu sucesso e parabéns ao meu amigo Darren Aronofsky", escreveu aos seus muitos milhões de seguidores.