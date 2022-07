Chris Hemsworth respeitou o regime vegan de Natalie Portman ao ponto de parar de comer carne antes de a beijar numa cena de "Thor: Amor e Trovão".

A atriz revelou numa entrevista à britânica Capital FM (via Uproxx e Variety) que o colega suspendeu temporariamente o seu próprio regime para manter a forma física de Thor quando chegou o dia das suas personagens se beijarem.

"Ele é realmente simpático. No dia em que tivemos uma cena de beijo, não comeu carne naquela manhã porque sou vegan. E ele come carne tipo a cada meia hora. Isso foi bastante atencioso. Não é nada que me deixe zangada ou me preocupe, mas ele estava apenas a ser atencioso. Ele é realmente muito simpático", elogiou.

Ao seu lado na mesma entrevista, o "Rei Valkiria" Tessa Thompson concordou: "Eu nem sequer sabia que ele podia ficar sem comer carne. Ele está tipo a comer bisonte de manhã. Isso é tão querido".