Já em exibição nos cinemas, com 119 minutos, "Thor: Amor e Trovão" é o sétimo filme mais curto entre os 29 que fazem parte do Universo Cinematográfico Marvel.

De facto, 22 filmes da Marvel não conseguiram "despachar" as suas histórias em menos de duas horas, com o recorde a pertencer ao incontornável "Avengers: Endagame", de 2019, com 181 minutos.

Mas existe uma versão do novo "Thor" com 270 minutos... quatro horas e meia.

Questionado sobre a existência de uma petição de fãs a pedir o lançamento de uma "versão do realizador", Taika Waititi revelou que não é um grande fã do formato.

"Vejo a 'versão de realizador' de muitos outros realizadores. São péssimas. As versões de realizadores não são boas. Por vezes, os realizadores precisam ser controlados e se eu dissesse: ‘Ah, queres ver a minha versão de realizador? São quatro horas e meia de duração!'. Não é boa, com quatro horas e meia. Tem muitas pausas para o chá. Nem é preciso colocar na pausa", revelou em entrevista ao NME.

No que depender de Waititi, como se vê na resposta ao que poderia incluir uma versão do género, os fãs não irão ver cenas cortadas, um "extra" que teve alguma popularidade nos tempos áureos dos formatos DVD e Blu-ray.

"Diria que a minha versão provavelmente teria mais algumas piadas lá dentro. Podia ter duas cenas cortadas. Mas como sempre digo, uma cena é cortada porque não é suficientemente boa para estar no filme. Acho que a secção de cenas cortadas no DVD, não que a usem mais, deveria ser apenas uma lista das cenas e sem ligação para não se conseguir clicar nelas", rematou sobre o tema.