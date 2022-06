"Thor: Amor e Trovão" será um dos filmes mais curtos nos últimos seis anos do Universo Cinematográfico Marvel [MCU na sigla original].

Segundo a revista Total Film, os 'sites' dos cinemas britânicos AMC e Cineword colocam a duração final do 29.º título do MCU nos 119 minutos, o que incluirá certamente os créditos finais e as habituais cenas adicionais.

Apenas por um minuto, o novo filme é o mais curto desde "Homem-Formiga e a Vespa" (2018), o 20.º filme do estúdio.

Curiosamente, dos 29 filmes do MCU, apenas seis "despacharam" as suas histórias em menos tempo do que "Thor: Amor e Trovão" e entre eles estão os dois primeiros com Chris Hemsworth como protagonista: "Thor", de 2011, com 114 minutos, e "Thor: O Mundo das Trevas", de 2013, com 112, que continua a ser o mais curto da saga juntamente com "O Incrível Hulk", de 2008.

No seu regresso como realizador, Taika Waititi também cortou 11 minutos em relação ao anterior "Thor: Ragnarok" (2017) e num Universo conhecido pelas durações épicas (e mesmo no "campeonato" das super-produções), o novo filme também será apenas o quarto dos 18 lançados desde 2015 a ter menos de duas horas.

O recorde da duração continua no incontornável "Avengers: Endagame", de 2019, com 181 minutos.

Além do regresso de Chris Hemsworth como um dos últimos "Vingadores" ainda no ativo, as atenções no novo filme estarão no regresso de Natalie Portman, que não era vista por estas paragens de super-heróis como Jane Foster desde 2013 e é reinventada como a Poderosa Thor, e em Christian Bale como o assassino galáctico conhecido como Gorr, o Carniceiro dos Deuses.

Ainda com Tessa Thompson, Chris Pratt e outros atores de "Guardiões da Galáxia", a estreia de "Thor: Amor e Trovão" nos cinemas será a 7 de julho.

TRAILER LEGENDADO.