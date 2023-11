A Marvel está a preparar um quinto filme "Thor?"

Os rumores circulam há semanas sem qualquer reação a sair do estúdio com uma merecida reputação de rodar os seus projetos de grande secretismo.

Mas seja o que estiver reservado para o futuro, não passará por aquele que ajudou a salvar a saga do Deus do Trovão protagonizada por Chris Hemsworth quando injetou "Thor: Ragnarok" em 2017 com o seu humor e uma história forte, regressando cinco anos depois para "Thor: Amor e Trovão".

"Não sei se isso é verdade. Sei é que não estarei envolvido. Vou concentrar-me nos outros filmes para os quais assinei contrato", disse Taika Waititi ao Business Insider sobre um possível "Thor 5".

O realizador e argumentista acrescentou que está a trabalhar em dois projetos: além de dizer que continua a escrever o seu "Star Wars", prepara uma adaptação de "O Incal", obra-prima da banda desenhada de ficção científica de Alejandro Jodorowsky e Moebius.

No entanto, o próximo filme que vai avançar é a adaptação do aclamado romance "Klara e o Sol" de Kazuo Ishiguro.

"Portanto, isso são seis ou sete anos. Calculo que outro 'Thor' será muito mais cedo. Mas adoro a Marvel, adoro trabalhar com eles. Adoro o Chris", explicou.

Taika Waititi não vê qualquer problema que o estúdio avance com outro realizador.

"Nunca irei sentir como se me estivessem a enganar. Estamos numa relação aberta e é como se quisessem estar com outras pessoas, fico feliz com isso. Ainda voltarei a dormir com eles um dia", disse a rir o vencedor de um Óscar com "Jojo Rabbit" (2019).

Por agora, o realizador tem um filme pronto a estrear: "O Próximo a Marcar Ganha", uma comédia desportiva com Michael Fassbender, chega a 28 de dezembro aos cinemas portugueses.

RECORDE O TRAILER "THOR: AMOR E TROVÃO".