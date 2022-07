A voz original de Buzz Lightyear na saga "Toy Story" falou pela primeira sobre o novo filme da Pixar com o título da sua personagem e o facto de não estar envolvido, o que gerou controvérsia junto de alguns fãs, que não receberam bem a escolha de Chris Evans a interpretar o astronauta que inspirou o brinquedo.

"A resposta curta é que fiquei fora disto porque não tem nada a ver [com o meu Buzz Lightyear]", disse Tim Allen numa entrevista publicada na quarta-feira.

Sem abordar a controvérsia do curto beijo lésbico ou os resultados abaixo das expectativas nas bilheteiras, o ator destacou a importância que dá ao enredo e a sua expectativa que a história do novo filme fosse "uma grande aventura. Como eu vejo, não é a história de uma grande aventura. É uma história maravilhosa. Só que não parece ter qualquer relação com o brinquedo".

"Não tem qualquer relação com Buzz. Simplesmente nenhuma ligação. Gostaria que houvesse uma ligação melhor", acrescentou.

Allen também revelou que chegaram a falar com ele sobre o projeto há muito tempo.

"Mas a equipa que fez os quatro primeiros filmes", esclareceu, numa provável referência a John Lasseter, co-fundador da Pixar, que se retirou oficialmente do estúdio em 2018, após acusações de assédio.

O ator também teve a impressão inicial que "Buzz Lightyear" seria em imagem real e não um filme de animação, acrescentando que a magia de "Toy Story" era serem filmes de camaradagem.

"É o Hanks e eu. Não há realmente o Buzz de 'Toy Story' sem o Woody", concluiu.