Foi divulgado o primeiro trailer de "Wonka", com muita cor e "chocolate".

Esta é uma das grandes apostas da Warner Bros. e de Hollywood para o fim do ano, a pensar na temporada de prémios, com Timothée Chalamet como uma versão jovem e idealista de Willy Wonka, o famoso fabricante de chocolates criado pelo escritor Roald Dahl, cujos esforços para lançar um império mágico de doces são bloqueados por um sinistro "cartel de chocolate".

Embora este primeiro trailer não o assuma claramente, o filme é um musical e o jovem ator irá cantar e dançar pela primeira vez no cinema numa personagem que já foi de Gene Wilder num filme de 1971 e Johnny Depp numa nova versão de 2005.

Ao seu lado está um elenco impressionante, que as imagens já revelam, com destaque para Olivia Colman, Jim Carter, Sally Hawkins, Keegan-Michael Key, Rowan Atkinson, Matt Lucas e, mesmo no fim, Hugh Grant a representar os Oompa-Loompas, os pigmeus da Loompalândia que adoram cacau e mais tarde se tornam os únicos funcionários da fábrica de Wonka.

Na realização está Paul King, responsável pelos dois clássicos para toda a família "Paddington".

A estreia de "Wonka" está anunciada para 14 de dezembro.

TRAILER LEGENDADO.