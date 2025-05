"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final" chega ao Festival de Cinema de Cannes para a sua antestreia mundial na quarta-feira, com o mundo a perguntar-se se esta será a despedida para o agente Ethan Hunt interpretado por Tom Cruise desde 1996.

Com alguns fãs a temer que o épico de 400 milhões de dólares – o oitavo da intensa saga – possa ser o último, Cruise e o realizador Christopher McQuarrie vêm aumentando a tensão ao deixar pistas contraditórias sobre o seu futuro.

O que sabemos é que Simon Pegg, que interpretou Benji Dunn em seis dos filmes, definitivamente vai pendurar o seu distintivo da Força Missão Impossível.

Mas não antes de o ator britânico creditar a saga por salvá-lo da depressão e do álcool e ajudá-lo a ficar sóbrio em 2010 aquando de "Missão Impossível: Operação Fantasma".

"Senti-me muito bem cuidado", disse à revista Variety na quarta-feira, com Cruise a incentivá-lo a "ficar em forma" para o quarto filme, que viu a sua personagem ser promovida de técnico a agente de operações de campo.

Em Cannes a 14 de maio: Tramell Tillman, Esai Morales, Pom Klementieff, Simon Pegg, Hayley Atwell, Christopher McQuarrie (realizador e argumentista), Tom Cruise, Hannah Waddingham, Angela Bassett e Greg Tarzan Davis

Por sua vez, Cruise, de 62 anos, tem vindo a partilhar nas redes sociais cenas de tirar o fôlego dos bastidores das acrobacias que realizou para o novo filme, incluindo um salto em queda livre de um helicóptero a três mil metros de altura.

Ele é visto a saltar sobre uma cordilheira sul-africana e a girar a alta velocidade com uma câmara presa ao estômago.

O 'blockbuster' promete elevar os níveis de adrenalina e aliviar o tom em Cannes.

A sombra das tarifas

"Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final"

A abertura altamente política do festival começou com acusações de que Hollywood estava a ignorar o "genocídio" em Gaza, enquanto a condenação da lenda do cinema francês Gérard Depardieu por agressão sexual num tribunal de Paris no primeiro dia também abalou o ambiente.

Até mesmo o otimismo inabalável de Cruise ficou sob pressão com a indústria abalada pela ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas sobre filmes "produzidos em terras estrangeiras".

Com "Missão: Impossível" entre as sagas mais globalizadas de Hollywood, filmado numa lista estonteante de locais exóticos, do Ártico a Xangai, Cruise dispensou perguntas sobre o assunto num evento promocional na Coreia do Sul na semana passada.

Questionado sobre tarifas e as filmagens globais da saga, Cruise disse secamente: "Preferimos responder perguntas sobre o filme. Obrigado."

Num lampejo de esperança, Trump disse que abrirá uma exceção para os filmes James Bond — na sua maioria filmados no Reino Unido — porque o falecido 007 Sean Connery ajudou-o a obter a licença para avançar com o seu campo de golfe na Escócia.

A saga de Cruise também depende fortemente dos estúdios londrinos.

Tom Cruise em Cannes na manhã de 14 de maio

No entanto, é provável que tudo seja sorrisos quando a estrela indomável percorrer a passadeira vermelha em Cannes às 18h45 locais (uma hora antes em Portugal continental) da quarta-feira para a antestreia mundial.

Uma banda estará à espera para lhe fazer uma sereneta com o icónico tema de Lalo Schifrin da série original de TV — uma receção algo discreta em comparação com a última vez que Cruise esteve em Cannes.

Em 2022, ele foi recebido por oito caças franceses a voar por cima do recinto a soltar fumo vermelho, branco e azul para promover "Top Gun: Maverick".

Os fãs descobrirão se este é realmente o fim da linha para o agente secreto Ethan Hunt quando O Ajuste de Contas Final" for lançado na Europa e no Médio Oriente a partir de 21 de maio (dia 22 em Portugal). Os EUA e vários outros países terão que esperar mais dois ou três dias.

No entanto, os espectadores indianos, australianos e coreanos poderão vê-lo a partir deste fim de semana, assim como os portugueses que aproveitem as sessões especiais de pré-estreia com exibição em todos os formatos premium.

O realizador Christopher McQuarrie , que escreveu o clássico de 1995 "Os Suspeitos do Costume", também dará uma 'masterclass' ainda antes da antestreia no maior festival de cinema do mundo.