Para as mães britânicas, a estrela mais sexy continua a ser Tom Cruise.

Com 9%, o protagonista do recente "Top Gun: Maverick", com 60 anos, liderou uma sondagem feita pela a exibidora Showcase Cinemas a duas mil mulheres que são mães.

Revelados este domingo, quando se assinalou o Dia da Mãe no Reino Unido, os resultados colocaram nas duas posições seguintes Robin Williams e Tom Hanks, com 8%.

Até ao décimo lugar, aparecem Patrick Swayze (7%), Robert Redford (7%), John Wayne (6%), Harrison Ford (6%), Morgan Freeman (5%), Alan Rickman (5%) e Bradley Cooper (4%).

Do Top 10, Williams, Swayze, Wayne e Rickman já faleceram, e Cooper é o mais novo dos restantes, com 48 anos.

Na outra pergunta da sondagem, o clássico "Música no Coração", com Julie Andrews e Christopher Plummer, foi eleito o filme preferido de todos os tempos pelas mães, com 10%.

Citado pelo Daily Mail, o representante da Showcase Cinemas destacou que "ficou em primeiro lugar, mas foi extremamente apertado com tantos clássicos a chegar ao Top 10".

Em segundo lugar, ficou "Titanic" (9%), e a seguir "Mamma Mia!" (8%), "Um Sonho de Mulher" (7%), "Dança Comigo" (7%), "E Tudo o Vento Levou" (6%), "Do Céu Caiu Uma Estrela" (6%), a animação "O Rei Leão" (5%), "Orgulho e Preconceito" (4%) e "Os Condenados de Shawshank" (4%).