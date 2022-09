"Missão Impossível - Ajuste de Contas: Parte Um" (o sétimo filme da saga) foi bastante afetado e atrasado por causa da pandemia.

Mas nem o agente Ethan Hunt podia prever que a "Parte Dois" teria de fazer uma paragem insólita na rodagem por causa de um rebanho de ovelhas em Lake District, uma região do noroeste da Inglaterra conhecida pelas montanhas e lagos glaciais.

Segundo os relatos, a estrela principal e produtor ficou a rir quando dezenas de ovelhas invadiram o local de produção após ser aberto um portão para permitir a sua passagem.

De facto, uma fotografia mostra Tom Cruise com ar divertido com outros membros da equipa a ver a invasão e à espera da passagem do rebanho.

O jornal Metro britânico tem mais imagens da situação.

Este não terá sido o único contratempo na região: o ator foi fotografado de paraquedas, mas a produção também foi interrompida quando duas aeronaves ultraleves passaram diretamente sobre o local da rodagem, forçando dois helicópteros a pousar num campo adjacente.

Nestes intervalos, houve tempo para a estrela principal tirar fotografias com algumas pessoas surpreendidas durante os seus passeios com todo este aparato.

Prevista para chegar aos cinemas no final de junho de 2024, a produção da "Parte II" de "Missão Impossível - Ajuste de Contas" arrancou logo a seguir ao fim da "Parte I", com uma interrupção enquanto Tom Cruise estava a promover "Top Gun: Maverick".

Tal como acontece desde "Missão Impossível: Nação Secreta" (2015), os dois filmes têm argumento e realização de Christopher McQuarrie.

Ao elenco regressam ainda Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby e Frederick Schmidt. Entre as novidades no elenco estão Hayley Atwell, Pom Klementieff, Esai Morales (o principal vilão), Shea Whigham, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss e Cary Elwes.

A "Parte I" estreia nos cinemas a 13 de julho de 2023.

TRAILER LEGENDADO.