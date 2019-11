O autor dos livros "Jack Reacher" acha que está mais do que na altura de Tom Cruise se reformar dos filmes de ação.

Em novembro de 2018, Lee Child confirmou que o antigo investigador militar seria reinventado para uma série de televisão após dois filmes com Tom Cruise, em 2012 e 2016, que apenas foram êxitos moderados nas bilheteiras.

Numa entrevista ao The Sunday Times (artigo fechado, mas citado pelo The Independent) , o escritor contou qual foi a reação do ator quando lhe disseram que a saga tinha chegado ao fim.