"Top Gun: Maverick" atingiu mais dois marcos históricas nas bilheteiras na 13.ª semana de exibição nos cinemas.

O mais significativo foi ter ultrapassado as receitas de bilheteiras nos EUA do icónico "Vingadores: Guerra do Infinito" (2018), a muito aguardada primeira parte do culminar de dez anos do Universo Cinematográfico Marvel: com 683,375 milhões de dólares (sensivelmente o mesmo em euros), está agora em sexto lugar nos mais rentáveis de sempre (valores não ajustados à inflação).

Ainda em 2,969 salas nos EUA, ainda existe a possibilidade de atingir os 700 milhões de dólares de "Black Panther", apesar do lançamento para venda digital a partir desta terça-feira.

O filme mais rentável na carreira de Tom Cruise também passou os 1,4 mil milhões de dólares de receitas a nível mundial e ultrapassou outro filme da Marvel, "Vingadores: A Era de Ultron" (2015).

A sequela do icónico "Top Gun: Aes Indomáveis" é agora o 12.º filme mais rentável de sempre nas bilheteiras (valores também não ajustados à inflação), mas já não deverá subir mais no ranking por não ter estreado nos importantes mercados da China e Rússia: em 11.º está "Frozen II", com uns mais distantes 1,45 mil milhões.