O ator norte-americano Tom Cruise recebeu na quarta-feira uma Palma de Ouro honorária surpresa na 75.º edição do Festival de Cannes, antes de ser exibido o seu novo filme “Top Gun: Maverick”, arrecadando um aplauso geral do público.

O festival de cinema fez de tudo para premiar o ator, de 59 anos, homenageando-o com uma rara entrevista no palco e uma passagem na passadeira vermelha com um sobrevoo de jatos com fumo colorido, além da Palma de Ouro.

AS IMAGENS DA ANTESTREIA

O prémio foi anunciado pelo presidente do festival, Pierre Lescure, tendo sido já entregues cerca de 15 galardões honorários.

Há três décadas que Tom Cruise não participava no festival.

“Ele é dedicado ao cinema”, declarou o diretor artístico Thierry Fremaux.

As boas-vindas entusiásticas ao artista pareciam, de certa forma, a receção de herói de ação que surgiu para salvar o dia, segundo a agência de notícias AP.

Defesa apaixonada do cinema no grande ecrã

A chegada de Tom Cruise foi, sem dúvida, o momento de mais glamour do dia.

A estrela de Hollywood chegou de helicóptero e começou por participar numa masterclass rara com o público, onde defendeu o cinema nas salas.

"Faço filmes para o grande ecrã. Os meus filmes não serão exibidos diretamente nas plataformas [de streaming]. Ir ao cinema é partilhar uma experiência, seja qual for a cultura ou idioma", explicou, , sob aplausos, numa entrevista no palco do Teatro Debussy de Cannes (França)..

Em seguida, Cruise pousou na passadeira vermelha com atores de "Top Gun: Maverick" e antes da exibição da sequela da famosa história dos ases indomáveis dos anos 1980, recebeu a Palma de Ouro Honorária.

Cruise esteve em Cannes pela última vez em 1992 com "Horizonte Longínquo", ao lado da sua esposa à época, Nicole Kidman. Agora, ele regressou na pele do veterano Maverick de "Top Gun", encarregado de treinar uma equipa para uma missão perigosa.

Ao contrário de outros grandes nomes de Hollywood, como Kevin Costner, Mel Gibson e Bruce Willis, o ator conseguiu manter-se em alta em grande parte dos seus 40 anos de carreira, inclusive nos tempos atuais, quando os super heróis dominam o setor.

A estreia europeia de “Top Gun: Maverick”, dirigido por Joseph Kosinski e produzido por Jerry Bruckheimer, trouxe um conjunto de atores ao Festival de Cannes, que começou na terça-feira e termina no dia 28 de maio. Entre os presentes estavam Viola Davis, Dakota Fanning, Omar Sy e Eva Longoria – junto com as estrelas de “Top Gun: Maverick” Miles Teller, Jennifer Connelly, Jon Hamm e Glen Powell.

A escala de “Top Gun: Maverick” em Cannes faz parte uma digressão mundial do filme antes de estrear nos cinemas a 26 de maio (data portuguesa).

A nova película de Tom Cruise tem estreia marcada para Portugal em 26 de maio.