Os três filmes preferidos de Tom Hanks escolhidos pelo próprio Tom Hanks provavelmente não coincidem com os que fariam muitos dos seus fãs.

Durante uma entrevista no seu podcast, Bill Simmons desafiou o ator a escolher o seu TOP3 depois de ter constatado que as respostas tão diferentes que recebeu de 30 amigos, mas deixando de parte "Forrest Gump" (o filme de 1994 que, além de ter lhe valido o segundo Óscar, ocupa um lugar muito especial na cultura popular, principalmente nos EUA).

Tom Hanks aceitou o desafio, mas usando outro critério: o da experiência pessoal enquanto estava a fazer os filmes e não como eles saíram (em qualidade, bilheteira ou prémios).

O resultado é uma lista que não inclui "Big", "A Sintonia do Amor", "Toy Story", "O Resgate do Soldado Ryan" ou outros clássicos da carreira, nem sequer "Forrest Gump" ou "Filadélfia", com o qual ganhou a primeira estatueta dourada.

A companhia da família durante a rodagem é o elemento em comum em todas as escolhas e o filme preferido é "Liga de Mulheres" (1992), com o ator a recordar um grande verão a jogar basebol e o ambiente acolhedor do 'midwest' americano.

Liga de Mulheres (1992)

Em segundo lugar, aparece "O Náufrago" (2000), novamente acompanhado da família "no meio do oceano" nas ilhas Fiji a tentar filmar cenas e "mais nada a não ser aventuras todos os dias", incluindo nadar para apanhar o barco antes do nascer do sol para a rodagem noutra ilha e outra vez no regresso.

A fechar a lista, Tom Hanks elege "Cloud Atlas" (2012), das irmãs Wachowski, baseado no best-seller de David Mitchell, em que a história do filme se desdobrava em múltiplas linhas temporais ao longo de 500 anos, com os atores a interpretarem personagens que nasciam e renasciam.

O fanático pela História recordou a rodagem por muitos locais na Alemanha, mas principalmente a experiência profunda de fazer o filme que juntou uma equipa gigantesca baseada "numa esperança e num sonho e mais nada a não ser um círculo de amor".