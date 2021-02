Tom Holland desmentiu que Tobey Maguire e Andrew Garfield entrem no terceiro filme "Homem-Aranha", que está em rodagem desde outubro do ano passado.

O ator comentou os rumores que circulam sobre o regresso dos antigos Homem-Aranha no cinema após o anúncio de que Jamie Foxx e Alfred Molina vão entrar no novo filme, retomando os papéis respetivamente do Doutor Octopus e Electro das sagas anteriores.

"Não, eles não vão aparecer neste filme. A não ser que me tenham escondido essa informação gigantesca de mim, o que acho que seria um segredo grande demais para conseguirem manter. Mas até agora, não. Será uma continuação dos filmes 'Homem-Aranha' que andamos a fazer", garantiu numa entrevista à revista Esquire.

Apesar disso, noutro momento da entrevista dada antes do Natal, o ator também diz que "honestamente, não faço ideia sobre o que é este filme e estou a fazê-lo há oito semanas".

Exageros à parte, Tom Holland conquistou uma merecida reputação de ser muito mau a guardar os segredos da Marvel, admitindo que o estúdio o manteve às escuras sobre a história de "Vingadores: Guerra do Infinito" por causa dos seus "descuidos".

Pela mesma altura, uma das precauções da Marvel foi colocar o "novato" ao lado de um veterano nas entrevistas, como aconteceu na bienal D23 Expo em junho de 2017.

Esta, bem esclarecedoram, chegou a tornar-se viral.

Ainda sem título oficial, o terceiro "Homem-Aranha" do realizador Jon Watts está em rodagem até final de março, trazendo de volta os atores dos filmes anteriores, como Zendaya, Jacob Batalon e Marisa Tomei.

Entre as novidades, está a presença de Benedict Cumberbatch como o novo mentor de Peter Parker.

A estreia nos cinemas está anunciada ainda para este ano, a 17 de dezembro.