Tom Holland vai mudar de fato e passar de super-herói a advogado no grande ecrã... e a personagem não será propriamente a do 'bom da fita'.

O ator britânico de 28 anos chegou a acordo para ser protagonista e produtor de "The Partner", confirmou a publicação Deadline.

O projeto para o grande ecrã da Universal Pictures adaptará um 'bestseller' de John Grisham publicado em 1997, o ano a seguir a ter nascido.

A história, que será adaptada por Graham Moore, o mesmo de "O Jogo da Imitação" (2014), coloca o atual Homem-Aranha no papel de Patrick Lanigan, um advogado brilhante e bem pago que trabalhava para uma prestigiada firma de advocacia do Mississípi... até ao momento em que fingiu a própria morte e fugiu para o Brasil depois de roubar 90 milhões de dólares a um cliente poderoso, deixando para trás a esposa e a filha recém-nascida.

Só que o lesado não acredita na morte e está determinado a caçar Patrick, o que força o advogado, após anos escondido numa zona remota sempre a olhar por cima do ombro à espera do inevitável, a entregar-se ao FBI e a enfrentar as pessoas e a vida que deixara para trás.

Editada em Portugal pela Bertrand como "O Sócio", a obra foi lançada no auge da carreira do prolífico John Grisham, que recebia milhões de dólares pelos direitos para o cinema das suas obras, que originaram filmes de prestígio com grandes estrelas: "A Firma" (1993) com Tom Cruise, "O Dossier Pelicano" (1993), com Denzel Washington e Julia Roberts, "O Cliente" (1994), com Susan Sarandon e Tommy Lee Jones, "Tempo de Matar" (1996), com Matthew McConaughey, Sandra Bullock, Samuel L. Jackson e Kevin Spacey, e "O Poder da Justiça" (1997), com Matt Damon e Claire Danes.

Não se sabe quando avançará a produção de "The Partner" já que Tom Holland tem a agenda preenchida com "A Odisseia", o novo projeto de Christopher Nolan, "Homem-Aranha 4" e provavelmente as sequelas "Vingadadores".