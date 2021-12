A primeira indicação veio de Amy Pascal, produtora de extenso currículo associado à Sony, que indicou num recente perfil de Tom Holland na revista “GQ” que gostaria que o ator britânico interpretasse Fred Astaire no grande ecrã.

Durante a promoção de “Homem-Aranha: Sem Volta a Casa”, o próprio Holland confirmou que esse projecto se vai contretizar: “Eu vou interpretar o Fred Astaire. O argumento chegou há uma semana, eu ainda não o li, ainda não mo deram. Sei que a Amy Pascal já tem o argumento”.

O ator de 25 anos iniciou-se no teatro musical, na peça “Billy Elliot: The Musical”, onde chegou a interpretar o papel principal, antes de ganhar popularidade acrescida em filmes como “O Impossível” ou no papel de Homem-Aranha no Universo Cinematográfico Marvel.

Fred Astaire é considerado o melhor e mais influente dancarino da história do cinema e um marco incontornável do cinema musical, protagonista de clássicos como “Chapéu Alto”, “A Roda da Fortuna” ou “Cinderela em Paris”.