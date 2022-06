"Top Gun: Maverick" tornou-se apenas o terceiro filme desde o início da pandemia em março de 2020 a ultrapassar os 900 milhões de dólares de receitas de bilheteira a nível mundial.

Com 901,9 milhões em apenas 31 dias, o novo feito coloca o filme na era da pandemia apenas atrás de "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura", que continua nas salas e se aproxima dos 950 milhões, e de "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa", com quase 1,9 mil milhões.

A próxima meta ainda é mais simbólica: chegar aos mil milhões de dólares, o que pode acontecer na próxima semana.

Alguns analistas indicam que a única razão possível para não atingir esse objetivo é a ausência da estreia na Rússia e China, mas a sequela do grande sucesso de 1986 chega esta quinta-feira à Coreia do Sul, um importante mercado para Tom Cruise, que visitou o país e foi recebido por multidões de fãs.

Outro fator que está a ajudar a inflacionar as receitas: os espectadores repetidos.

Segundo o estúdio Paramount, mais de 16% dos espectadores de "Top Gun: Maverick" nos EUA já o viram mais do que uma vez e 4% fizeram-no quatro vezes ou mais.

Além dos EUA, os outros cinco grandes mercados foram o Reino Unido, Japão, Austrália, França e Alemanha.

"Top Gun: Maverick" também ultrapassou "Missão Impossível – Fallout", que chegou aos 791,1 milhões em 2018, para se tornar o maior sucesso na carreira de Tom Cruise a nível mundial (sem ajustar receitas à inflação).

Com receitas muito mais pequenas, Portugal faz outro balanço: com 419.086 espectadores até 19 de junho, é o maior sucesso nos cinemas de 2022.