Após o gigantesco sucesso desde que chegou aos cinemas no final de maio, "Top Gun: Maverick" vai aterrar para venda nas plataformas de "video-on-demand" e streaming a 23 de agosto, anunciou a Paramount Pictures esta terça-feira.

Já as edições em DVD, Blu-rau e 4K Ultra HD estão previstas para 1 de novembro.

Note-se que estas são as datas de referência para a América do Norte, podendo sofrer alterações em Portugal.

No comunicado da Paramount destaca-se que as versões "PVOD" [Premium Video On Demand] e 4K Ultra HD vão incluir 110 minutos de extras, incluindo documentários sobre a rodagem, o videoclip da canção "Hold My Hand” de Lady Gaga e a masterclass com Tom Cruise no Festival de Cannes (com 49 minutos).

Com a pandemia a forçar a mudar várias vezes a data de estreia durante dois anos , terá sido ponderado um lançamento exclusivo na plataforma de streaming Paramount+, mas Cruise, com um contrato blindado que, além de uma percentagem das receitas por objetivos, lhe dava grande poder de decisão, insistiu sempre num lançamento nas salas da sequela do seu sucesso de 1986.

A decisão revelou-se acertada: com mais de 1,37 mil milhões de dólares de receitas nas bilheteiras mundiais, sem incluir um lançamento na China e na Rússia, "Maverick" é o maior sucesso dos cinemas de 2022, bem como do estúdio e na carreira do ator, com várias notícias a indicar que deverá receber uma compensação superior a 100 milhões.

O contínuo sucesso nos cinemas aumentou a especulação à volta do lançamento digital, uma vez que a maioria das produções de Hollywood passou a ficar disponível cerca de 45 dias após a estreia nos cinemas desde que começou a pandemia.

Agora, não foi anunciada a data para chegar à Paramount+: em junho, o líder do estúdio indicou que ainda não estava definida e uma notícia posterior indicou que Cruise terá uma palavra decisiva nesse lançamento.