Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Na semana em que chega aos cinemas a operação "Quatro Contos", de Gabriel Abrantes , impossível ignorar "Borat Subsequent Moviefilm", a nova investida na sátira do genial Sacha Baron Cohen. No MEO Videoclube todos os caminhos vão dar à próxima grande bomba inédita: "Nem uma Nem outra", comédia francesa com Mathilde Seigneur em papel duplo.