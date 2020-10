Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

Na semana em que finalmente chegam os fantasmas de Pessoa e Ricardo Reis através de João Botelho em "O Ano da Morte de Ricardo Reis", no MEO Videoclube Rui Pedro Tendinha aposta em "Palombella Rossa", de Nanni Moretti, enquanto que na HBO Portugal a sugestão passa pela série "Pátria", de Aitor Gabilondo...