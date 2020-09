Todas as semanas, o top de sugestões no cinema, no streaming e no MEO Videoclube do crítico Rui Pedro Tendinha, em exclusivo no SAPO Mag. Veja o vídeo.

A grande estreia da semana é "Ordem Moral", de Mário Barroso, com uma Maria de Medeiros superlativa. Mas no streaming há que destacar a série produzida por JJ Abrams e Jordan Peele, "Lovecraft Country", enquanto no MEO Videoclube Rui Tendinha põe as mãos no fogo por "Emma", inédito com Anya Taylor-Joy.