Não é só para o cinema que trabalha a Blumhouse, a produtora de Jason Blum especialista em produções de baixo orçamento, principalmente no género de terror, que se tornam grandes sucessos, como "Atividade Paranormal", "Insidious", "A Purga", "Foge", "M3GAN" e a nova trilogia "Halloween".

No âmbito do acordo da produtora com Amazon Prime Video, o próximo filme original chama-se "Totally Killer" e será lançado a 6 de outubro.

A plataforma revelou o trailer do que é descrito como uma comédia "slasher" com Kiernan Shipka ("Mad Men", "As Aventuras Arrepiantes de Sabrina") como nova "scream queen" e ainda com Julie Bowen "(uma famíli Moderna"), Olivia Holt, Randall Park, Lochlyn Munro, Charlie Gillespie e Liana Liberato. No seu primeiro filme deste género, na realização surge Nahnatchka Khan ("Newcomers", "Apartment 23").

"Trinta e cinco anos após o chocante assassinato de três adolescentes, o infame 'Sweet Sixteen Killer0 regressa na noite de Halloween para fazer a sua quarta vítima. Kiernan Khipka interpreta Jamie Hughes, de 17 anos, que ignora os avisos da sua mãe superprotetora, acabando por ficar cara a cara com o maníaco mascarado e, numa fuga pela sua vida, acaba acidentalmente por viajar no tempo até 1987, o ano em que ocorreram os primeiros assassinatos. Forçada a navegar na cultura desconhecida e extravagante dos anos 80, Jamie junta-se à versão adolescente da mãe para apanhar o assassino de uma vez por todas, antes de ficar presa no passado para sempre", destaca a sinopse original.

VEJA O TRAILER.