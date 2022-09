O trailer de "Babylon" foi divulgado esta terça-feira, no dia a seguir a Damien Chazelle, o realizador de "La La Land" (2016) apresentar no festival de cinema de Toronto a sua muito aguardada ode à Hollywood da década de 1920, movida por drogas e excessos hedonistas.

Protagonizado por Brad Pitt, Margot Robbie e Diego Calva, o filme mergulha no lado obscuro do mundo das estrelas. No trailer, personagens inspirados nos grandes nomes do cinema mudo participam de festas extravagantes repletas de cocaína, dançarinas nuas e elefantes.

"A ideia era capturar o espírito daquela época, que eu diria que é ainda muito mais selvagem que as nossas noções dos 'loucos anos 20'", disse Chazelle ao público do festival.

TRAILER LEGENDADO.



A longa-metragem, que estreia a 19 de janeiro de 2023 em Portugal, é vista pelo estúdio Paramount como outra mina de prémios de Chazelle, que dirigiu o vencedor do Óscar "Whiplash" (2014) e depois, com "La La Land", tornou-se o mais jovem a ganhar a estatueta de Melhor Realização da Academia.

"Babylon" contará como a chegada do cinema sonoro e as mudanças sociais e tecnológicas transformaram Los Angeles, uma cidade que havia acabado de surgir no meio do deserto californiano.

"Era preciso ser um certo tipo de louco. É uma espécie de uma visão maníaca, maluca, do sonho americano, de 'vamos fazer aparecer coisas do nada'", afirmou o cineasta.

"Queria capturar os altos mais altos e os baixos mais baixos [...] A humanidade em toda a sua glória e toda a sua animalidade e depravação", acrescentou.

Nos EUA, o filme estreará no dia de Natal num número limitado de salas, a tempo de ser elegível para os Óscares, e depois terá um lançamento mais amplo.

"Babylon" está entre uma série de filmes que celebram o próprio cinema exibidos este ano no Toronto International Film Festival (TIFF). Outros exemplos são "Os Fabelmans", de Steven Spielberg, e "Império da Luz", de Sam Mendes.