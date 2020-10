O famoso apresentador de televisão do Cazaquistão Borat está de volta à América para mais uma viagem e até tem a "vacina" para a COVID-19: uma frigideira.

A Amazon Prime lançou esta quinta-feira (1) o trailer do novo filme "Borat", que ficará disponível a 23 de outubro, antes das eleições presidenciais americanas marcadas para 3 de novembro.

O título oficial é "Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan".

A tradução livre, mas adaptada ao título que o primeiro filme teve em Portugal ("Borat: Aprender Cultura da América para Fazer Benefício Glorioso à Nação do Cazaquistão") será algo como "O Filme Subsequente de Borat: Entrega de Noiva Prodigiosa ao Regime Americano para Fazer Benefício à Outrora Gloriosa Nação do Cazaquistão".

Anteriormente, uma entrada publicada no Sindicato dos Argumentistas dos EUA posteriormente removida, indicava que a sequela se iria chamar "Borat: Gift of Pornographic Monkey to Vice Premiere Mikhael Pence to Make Benefit Recently Diminished Nation of Kazakhstan ("Borat: Macaco Pornográfico de Presente para o Vice Premiere Mikhael Pence Para Fazer Benefício à Recém-diminuída Nação do Cazaquistão", em tradução livre).

Apesar da retirada do seu nome do título, o vice-presidente dos EUA Mike Pence é uma das "estrelas" desvendadas no trailer do "Filme Subsequente de Borat".

As imagens também mostram Borat Sagdiye à procura de disfarce antes de viajar, confirmando como a popularidade explosiva do filme de 2006 tornou mais difícil a Sacha Baron Cohen infiltrar-se como o apresentador do Cazaquistão com atitudes machistas e homofóbicas, ódio aos judeus e defensor da pedofilia e incesto.

Isto não impede que Borat consiga causar novas situações embaraçosas entre os mais conservadores e até convencer uma família Republicana a recebê-lo em casa durante a pandemia.

Na sequela, Borat tem uma nova companheira de viagem, uma "filha" interpretada por Irina Nowak.

VEJA O TRAILER.