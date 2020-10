A Netflix divulgou o primeiro trailer de "The Prom", a adaptação de um famoso musical da Broadway.

Na realização está Ryan Murphy, criador de séries como "Nip/Tuck", "Glee", "American Horror Story" e "American Crime Story".

Com Meryl Streep e Nicole Kidman a liderar uma parada de estrelas que inclui James Corden, Keegan-Michael Key, Andrew Rannells e Kerry Washington, este é o projeto mais mediático a surgir do contrato de 300 milhões de dólares e cinco anos que Ryan Murphy assinou com a plataforma em fevereiro de 2018: .

A história de "The Prom" anda à volta de atores veteranos da Broadway que, após um grande fracasso, decidem patrocinar uma causa para ganharem publicidade e reabilitarem as carreiras.

Por isso, decidem aparecer sem serem convidados numa cidade no estado de Indiana para apoiar Emma, a estudante finalista de um liceu que não foi autorizada a levar a sua namorada ao baile de finalistas.

O musical ficará disponível na Netflix a 11 de dezembro.