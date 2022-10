A estreia de "Três Bruxas Loucas 2" revelou-se um sucesso para o Disney+.

Esta terça-feira, a plataforma revelou nas suas redes sociais que a sequela se tornou o filme original mais visto da sua história nos três primeiros dias de lançamento, de 30 de setembro a 2 de outubro.

Como é habitual, o Disney+ não revela números, mas o anúncio desde recorde implica que bateu as estreias de títulos como as animações da Pixar "Soul" e "Luca", a nova versão de "Sozinho em Casa" ou o recente "Pinóquio" com Tom Hanks.

O filme realizado por Anne Fletcher dá continuidade à história do filme original, que foi lançado em 1993 e ao longo dos anos se tornou um clássico do Halloween (a Noite das Bruxas), com Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy a regressarem aos papéis das irmãs Sanderson e em busca de uma nova oportunidade de vingança.

A sequela revela as suas origens e introduz vários números musicais.

Além das bruxas, os criadores também trouxeram de volta um dos personagens mais populares do original, o “zombie bom” Billy Butcherson, interpretado por Doug Jones, um dos atores mais prolíficos neste tipo de papéis, entre o monstro e o não-humano, tendo-se destacado em filmes como “A Forma da Água”, “Hellboy” e “O Labirinto do Fauno”.

Nesta sequela, que tem argumento de Jen D’Angelo, surge um novo covil de bruxas, interpretadas por Whitney Peak ("Gossip Girl"), Belissa Escobedo ("American Horror Stories") e Lilia Buckingham ("Crown Lake").