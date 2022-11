"Triângulo da Tristeza", de Ruben Ôstlund (Suécia), "Close", de Lukas Dhont (Bélgica), e "Holy Spider", de Ali Abbasi (Dinamarca) lideram a lista de nomeações para os os Prémios do Cinema Europeu, anunciadas esta terça-feira.

Todos estão nomeados em quatro categorias, incluindo as mais importantes: Filme Europeu, Realização e Argumento.

Para Filme Europeu estão ainda nomeados "Alcarràs", de Carla Simón (Espanha), e "Corsage", de Marie Kreutzer (Áustria).

Os Prémios Europeus de Cinema visam reconhecer a excelência dos filmes produzidos na Europa e são entregues anualmente pela Academia Europeia de Cinema, composta por cerca de 4.400 profissionais do meio. Excluídos este ano estão os filmes da Rússia, numa reação à invasão da Ucrânia por aquele país.

Os principais premiados serão votados por toda a Academia e conhecidos na 35.ª cerimónia, em Reiquiavique, na Islândia, a 10 de dezembro. Os das categorias técnicas serão determinados por um júri de oito pessoas e anunciados já a 23 de novembro.

Como vem sendo habitual, os três filmes mais nomeados são títulos lançados no Festival de Cannes deste ano: "Triângulo da Tristeza" recebeu a Palma de Ouro, "Close" o Grande Prémio ("ex-aequo" com "Stars at Noon", de Claire Denis) e "Holy Spider" foi distinguido pelo trabalho da atriz Zar Amir-Ebrahimi.

"Close" e "Holy Spider" são ainda os candidatos respetivamente da Bélgica e Dinamarca a uma nomeação para o Óscar de Melhor Filme Internacional.

A Ali Abbasi. Lukas Dhont, Ruben Ôstlund e Marie Kreutzer para Realização Europeia juntam-se Alice Diop ("Saint Omer") e Jerzy Skolimowski ("Eo").

Penélope Cruz em "Mães Paralelas"

A categoria de Atriz Europeia junta Penélope Cruz ("Mães Paralelas"), Zar Amir-Ebrahimi ("Holy Spider"), Meltem Kaptan ("Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush" ou "Rabiye Kurnaz vs. George W. Bush"), Vicky Krieps ("Corsage") e Léa Seydoux ("Un beau matin").

Para Ator Europeu foram nomeados Paul Mescal ("Aftersun"), Eden Dambrine ("Close"), Elliott Crosset ("Godland"), Pierfrancesco Favino ("Nostalgia") e Zlatko Burić ("Triângulo da Tristeza").

"Alcarràs", "Belfast", "Close", "Holy Spider" e "Triângulo da Tristeza" concorrem para Argumento Europeu.

A categoria de Documentário Europeu tem entre os nomeados "A House Made Of Splinters", de Simon Lereng Wilmont (Dinamarca), "Girl Gang", de Susanne Regina Meures (Suíça), "Mariupolis 2", de Mantas Kvedaravičius (Lituânia), "Film balkonowy" (ou "The Balcony Movie"), de Paweł Łoziński (Polónia) e "Marcia su Roma", de Mark Cousins (Itália).

Para Descoberta Europeia (prémio FIPRESCI) concorrem "107 Mothers", de Peter Kerekes (Eslováquia), "Dalva", de Emmanuelle Nicot (Bélgica), "Inni ludzie" (ou "Other People"), de Aleksandra Terpińska (Polónia), "Pamfir", de Dmytro Sukholytkyy-Sobchuk (Ucrânia), "Piccolo corpo", de Laura Samani (Itália), "Sonne", de Kurdwin Ayub (Áustria).

Portugal surge apenas na categoria de Curta-Metragem Europeia, cujos nomeados já tinham sido anunciados a 19 de outubro, através de "Ice Merchants", o terceiro filme de João Gonzalez e quetem obtido vários prémios em contexto de festivais, nomeadamente na Austrália, México e Croácia.

Já na categoria de Longa-Metragem Europeia de Animação surge "Interdito a Cães e Italianos", de Alain Ughetto, que conta com coprodução portuguesa pela Ocidental Filmes e foi premiado no festival de Annecy, em França.

Outra categoria em que já eram conhecidos os nomeados era a de Comédia Europeia: concorrem "Cop Secret", de Hannes Þór Halldórsson (Islândia); "La Fracture", de Catherine Corsini (França); e "O Bom Patrão", de Fernando León de Aranoa (Espanha).

A organização da Academia de Cinema Europeu vai atribuir um prémio de honra, de inovação em 'storytelling', ao realizador italiano Marco Bellocchio pela minissérie "Esterno note"; um prémio de carreira à atriz, cineasta e argumentista alemã Margarethe von Trotta; e um "World Cinema Award" ao ator e cineasta palestiniano Elia Suleiman.