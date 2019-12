Na versão política, "A reeleição do presidente Trump é inevitável" e "os democratas da Câmara dos Representantes podem empurrar a sua falsa destituição tudo o que quiserem".

Regressando ao espírito da personagem, o vídeo corta para a conferência de imprensa do "impeachment" por abuso de poder e obstrução do Congresso, com a líder da Câmara Nancy Pelosi e outros democratas a desfazerem-se em cinzas.

Josh Brolin, um conhecido Democrata, e a Marvel ainda não reagiram ao aproveitamento político.