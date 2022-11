"Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo" recebeu o prémio de Melhor Filme de 2022 na 32.ª cerimónia dos Gotham Awards, entregues esta segunda-feira em Nova Iorque.

Destinados ao cinema de produção independente, os Gotham Awards são uma das primeiras paragens na corrida aos Óscares.

O maior sucesso de bilheteira do cinema independente deste ano foi o único filme que recebeu dois prémios e também lidera a corrida aos Independent Spirit Awards, sendo considerado um dos grandes favoritos na corrida às estatuetas douradas, entregues a 12 de março de 2023.

O realizador Daniel Scheinert, os atores Ke Huy Quan e Stephanie Hsu, o produtor Jonathan Wang e o realizador Daniel Kwan

Protagonizado pela lendária estrela do cinema de Hong Kong Michelle Yeoh, a história de ação e ficção científica centra-se na dona de uma lavandaria a passar por uma auditoria das Finanças que é absorvida por uma batalha interdimensional e descobre um multiverso com milhares de versões suas.

Realizado pela dupla Daniel Kwan e Daniel Scheinert, no elenco estão ainda Jamie Lee Curtis, Stephanie Hsu e James Hong, além de Ke Huy Quan, o famoso miúdo Short Round de "Indiana Jones e o Templo Perdido" (1984), que retomou a carreira há pouco tempo e recebeu o prémio de Melhor Interpretação Secundária.

Ainda nas categorias de interpretação sem género, Danielle Deadwyler foi eleita a Melhor Interpretação Principal por "Till", a história verídica da ativista dos Direitos Civis nos EUA Mamie Til, um dos vários filmes premiados que não chegaram às salas de cinema portuguesas.

Charlotte Wells ganhou o prémio da Realização por "Aftersun" e Todd Field recebeu o prémio de Argumento por "Tár", um filme protagonizado por Cate Blanchett que também deverá sair-se bem nas nomeações aos Óscares.

Destaque ainda para a vitória na categoria de Melhor Filme Internacional do francês "O Acontecimento", adaptação do romance homónimo da Prémio Nobel Annie Ernaux sobre a sua experiência com o aborto quando este ainda era ilegal em França nos anos 1960.