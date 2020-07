À falta de números das salas de cinema, a Netflix divulgou o seu primeiro ranking com os filmes originais mais vistos do seu serviço.

Com todas as audiências a reportarem-se aos primeiros 28 dias de exibição, a lista é dominada pelos filmes de ação e comédia com estrelas bem conhecidas dos espectadores.

Tal como tinha antecipado no início de maio, o "thriller" de ação com Chris Hemsworth "Tyler Rake: Operação de Resgate" é o mais visto de sempre, com 99 milhões de lares.

Saliente-se que a plataforma, com 183 milhões de lares a nível global, alterou recentemente a forma como faz o apuramento das audiências: para efeitos de contabilização um programa tem de ser visto pelo menos dois minutos.