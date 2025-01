Na era do streaming, Cameron Diz recebeu um grande 'Bem-vinda de volta' após dez anos sem fazer filmes.

Lançado a 17 de janeiro, "De Volta à Ação" só precisou de três dias para ser já um grande sucesso para a Netflix.

Para a semana de 13 a 19 de janeiro, a comédia de ação liderou o ranking atingiu 46,8 milhões de visualizações, no melhor fim de semana de estreia de um filme em inglês na plataforma desde "O Projeto Adam”, em março de 2022.

A estreia também ficou em primeiro lugar em 85 países, incluindo Portugal, um resultado só ultrapassado por "Tyler Rake: Operação de Resgate 2", cuja estreia em junho de 2023 liderou em 93 países.

Apesar das más críticas (26% de cotação positiva dos críticos no RottenTomatoes e 62% entre o público votante no mesmo 'site'), "De Volta à Ação" foi também o título mais visto na plataforma, muito à frente do segundo lugar, o filme francês "Ad Vitan", com 25,5 milhões de visualizações na segunda semana em que está disponível.

"Anos após se terem despedido da sua vida como espiões da CIA para formarem uma família, Emily e Matt são arrastados para o mundo da espionagem quando são desmascarados", resume a plataforma.

Realizado e escrito por Seth Gordon (“Chefes Intragáveis”, "Marés Vivas"), destacam-se ainda no elenco a presenças de Kyle Chandler, Glenn Close e Andrew Scott.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.