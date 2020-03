"Uma das coisas de que mais me orgulho é que as pessoas disseram que o nosso filme é um que é preciso ver todos juntos", escreveu nas redes sociais, indicando ainda que não estão claramente reunidas as condições para isso acontecer.

"Por mais que estejamos todos entusiasmados para que possam ver este filme, vou esperar para lançá-lo até que todos possamos vê-lo juntos", acrescentou, sem indicar qualquer prazo.

Inicialmente, o Deadline indicava que estava marcada uma reunião esta quinta-feira a partir das 8 horas em Los Angeles (quando forem 16 em Lisboa) para determinar a estratégia para o mercado americano, onde o número de testes positivos não para de crescer e vários eventos têm sido adiados e cancelados.

Vários países passam por perturbações nos cinemas, que estão mesmo totalmente fechados na China, Itália, República Checa, Polónia, Irão, Líbano e Kuwait. Metade dos dez maiores mercados são afetados pelas medidas de contenção.

"Um Lugar Silencioso 2" é o terceiro grande filme a mudar de data por causa da epidemia, após "007: Sem Tempo Para Morrer" (adiou de 9 de abril para 25 de novembro), e "Peter Rabbit: Coelho à Solta" (marcado para 26 de março, para coincidir com as férias da Páscoa, alterou para 7 de agosto).

Ao contrário destes, a alteração de "Um Lugar Silencioso II" é quase em cima da data de lançamento, com a campanha de promoção em pleno: Emily Blunt esteve no programa de James Corden na quarta-feira à noite.

(*) A notícia foi atualizada às 15h07 para avançar com a confirmação oficial do adiamento a nível mundial.

