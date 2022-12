O primeiro trailer do filme "Barbie" foi divulgado esta sexta-feira, numa encenação bizarra: a inspiração é "2001 - Odisseia no Espaço", o clássico do cinema de 1968 dirigido por Stanley Kubrick, com narração de Helen Mirren.

Até pelos nomes envolvidos, trata-se de um dos títulos mais aguardados para os cinemas em 2023: o primeiro filme em imagem real sobre a icónica boneca da Mattel junta Margot Robbie como Barbie e Ryan Gosling como o seu Ken.

Atrás das câmaras surge a realizadora Greta Gerwig, com um argumento escrito com o seu companheiro, o também realizador Noah Baumbach ("Marriage Story"): este será o seu terceiro filme, após "Lady Bird" (2017) e "Mulherzinhas" (2019).

O projeto atraiu nomes para o elenco como America Ferrara ("Betty Feia"), Kate McKinnon ("Saturday Night Live", "Caça-Fantasmas"), Simu Liu ("Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis") e Will Ferrell ("Elf - O Falso Duende", "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy").

"Barbie" chegará aos cinemas a 20 de julho de 2023.

Trailer legendado.