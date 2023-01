Não existe título, argumento, data de rodagem e muito menos de lançamento, mas bastou apresentar a proposta da ideia e dizer quem eram as estrelas para começar um "leilão intenso" entre estúdios tradicionais e plataformas de streaming.

No fim, ganhou o dinheiro da Amazon Prime Video para ficar com uma comédia que vai juntar Julia Roberts e Jennifer Aniston.

Respetivamente no cinema e televisão, as atrizes foram rainhas do género na década de 1990, altura em que chegaram a contracenar juntas, quando Roberts, que namorava com Matthew Perry, fez uma participação especial em "Friends".

Segundo avançou em primeira mão o Deadline, as personagens das atrizes trocarão de corpo, um sub-género da comédia que já deu títulos como "Regresso à Juventude" (1988), com troca entre Charlie Schlatter e George Burns; "Um Dia de Doidos" (2003), com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan; "É Coisa de Rapaz ou Rapariga?" (2006), com Kevin Zegers e Samaire Armstrong; e "Cuidado Com o Que Desejas" (2011), com Ryan Reynolds e Jason Bateman.

O projeto será escrito e realizado por Max Barbakow, que tem no currículo uma comédia de culto chamada "Palm Springs", com Andy Samberg e Cristin Milioti.

O apetite de Hollywood pela reunião das duas atrizes, que também serão produtoras, terá surgido com o surpreendente sucesso de "Bilhete para o Paraíso", uma comédia que voltou a juntar Roberts com George Clooney.

A aprovação deste projeto também confirma o sucesso de um modelo em Hollywood onde as agências fazem "pacotes" de estrelas, que recebem luz verde para avançar e são encaixados nos mapas de lançamentos dos estúdios mais depressa, garantindo muito dinheiro a todos os envolvidos.

O Deadline avança que os salários de Roberts e Aniston vão atingir um patamar alto, além das compensações a que as estrelas estão habituadas quando os seus filmes são lançados nos cinemas.