Martin Scorsese está em Itália e encontrou-se com o Papa Francisco, anunciando que vai fazer um filme sobre Jesus.

Após o regresso triunfal no Festival de Cannes com o seu novo filme “Killers of the Flower Moon”, o lendário cineasta, de 80 anos, seguiu para aquele país para uma digressão que inclui sessões que junta os seus filmes com outros que o inspiraram, debates e uma 'master class'.

Antes de uma conferência no Vaticano no sábado, Scorsese e a sua esposa Helen Morris encontraram-se com o Papa numa breve audiência privada.

“Respondi ao apelo do Papa aos artistas da única maneira que sei: imaginando e escrevendo um argumento para um filme sobre Jesus”, revelou o realizador, segundo os relatos da imprensa local, citados pela revista Variety.

"E estou prestar a começar a fazê-lo", acrescentou, deixando no ar a possibilidade de ser o seu próximo filme, embora o seu representante não tenha respondido ao pedido para prestar mais informações sobre o projeto.

Durante a conferência, o realizador recordou o reconhecido impacto da religião na sua obra e a admiração por "O Evangelho segundo São Mateus" (1964), de Pier Paolo Pasolini, antes de recordar o seu controverso filme "A Última Tentação de Cristo" (1988), e "o passo seguinte" na reflexão sobre Jesus representado com o drama "Silêncio" (2016), que abordava a perseguição aos padres jesuítas no Japão do século XVII (Francisco é o primeiro Papa jesuíta).