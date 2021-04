Se acha que tem visto filmes medíocres com Robert De Niro nos últimos anos, a sua advogada avançou com uma possível explicação durante uma audiência do processo de divórcio: as despesas da ex-esposa estão a forçá-lo a aceitar tudo o que lhe é oferecido.

Na troca de argumentos com o advogado que representa Grace Hightower, esta também foi acusada de ter aumentado "dramaticamente" as suas despesas nos últimos anos do casamento.

Robert De Niro e Grace Hightower conheceram-se em 1987 e casaram em 1997, separando-se dois anos depois, mas voltaram a juntar-se e renovaram os votos em 2004. O pedido de divórcio chegou em 2018.

Como parte do acordo pré-nupcial que assinaram antes do primeiro casamento, De Niro tem de pagar à socialite e atriz ocasional um milhão de dólares por ano [830 mil euros] desde que tenha rendimentos de mais de 15 milhões [12,47 milhões de euros].

O que se discute é quanto é que ele deve pagar-lhe enquanto o processo de divórcio não é finalizado e quem o representa garante que está a ficar sem liquidez por causa de um estilo de vida extravagante com despesas mensais de 215 mil dólares em cartão de crédito [quase 179 mil euros] e mais 160 mil em dinheiro [133 mil euros].

"O Sr. De Niro tem 77 anos e apesar de amar o seu ofício, não deveria ser forçado a trabalhar a este ritmo prodigioso. Quando é que isso acaba? Quando é que ele terá a oportunidade de não aceitar todos os projetos que aparecem e não trabalhar seis dias por semana, 12 horas por dia, para que possa acompanhar o ritmo da sede de Hightower pela [marca] Stella McCartney? Amanhã, ele pode ficar doente e acaba a festa", disse Caroline Krauss durante uma audiência virtual do processo no Supremo Tribunal de Nova Iorque, segundo o tablóide britânico The Daily Mail.

O advogado da ex-esposa contrapôs que De Niro não está a ficar pobre e deu exemplos dos seus gastos, como deslocações em jatos privados ou de helicóptero, "avaliando" o seu património em 500 milhões de dólares [415,6 milhões de euros].

Perante a exposição de argumentos, o juiz já chegou pelo menos a uma constatação antes da decisão.

"Não há nada de normal nestas despesas para 99,99999% da população. Isto é extraordinário a um nível quase inimaginável. Quero que estas partes se divorciem. Quero que o Sr. De Niro e a Sra. Hightower sigam caminhos separados. Ambos sairão desta situação mais ricos do que a maioria dos seres humanos que vivem neste planeta. Não há dúvida sobre isso", declarou o juiz Matthew Cooper.