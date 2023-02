O diretor executivo da Disney confirmou que é mesmo verdade um rumor antigo que circulava em Hollywood: Kevin Feige quase foi despedido da Marvel Studios e podia ter sido muito diferente a jornada que culminaria nos filmes "Vingadores: Guerra do Infinitio" e "Endgame".

E não só: Bob Iger diz que foi foi o único responsável por salvar no limite a cabeça do presidente e diretor criativo da Marvel, que já estava em conversações para dar o salto para a rival DC.

Quem quis acabar com o mandato daquele que é consensualmente visto como o visionário do Universo Cinematográfico (MCU) foi Ike Perlmutter, que se manteve como diretor executivo da Marvel Entertainment após a aquisição da Disney em 2009 e tinha sob a sua alçada o respetivo estúdio de cinema: nos anos seguintes, surgiram várias notícias de "choques" entre os dois.

Tudo culminou na fase final da fase dois do MCU em 2015, quando foi lançado o importantíssimo "Vingadores: Era de Ultron" e ainda o primeiro "Homem-Formiga": após Feige expressar as suas frustrações com a relação, Iger passou a Marvel Studios e o seu presidente para a alçada da Walt Disney Studios em agosto de 2015, deixando de parte o diretor executivo da Marvel Entertainment, que terá ficado muito "zangado" com a decisão.

Quase oito anos depois, Bob Iger recordou a história ao falar da "curiosa dinâmica" entre Perlmutter e o investidor Nelson Peltz, que tem colocado em causa a gestão e estratégia da Disney, que ele voltou a liderar após o despedimento do anterior diretor executivo Bob Chapek.

"Eles tem uma relação para trás que já dura há bastante tempo. Comprámos a Marvel em 2009. Prometi ao Ike o emprego que ele continuaria a gerir [...]. Não para sempre necessariamente. Mas a seguir a isso. E em 2015 ele tinha a intenção de despedir o Kevin Feige [...] e achei que isso era um erro e intervi para impedir que isso acontecesse. Acho que o Kevin é um executivo incrivelmente talentoso, o percurso da Marvel fala por si. E portanto, passei a operação dos filmes da alçada do Ike para o estúdio de cinema [da Disney], sob a alçada de Alan Horn", explicou ao canal CNBC.

O que terá acontecido a seguir parece sair de algum episódio de "Succession", pois quando foi questionado se a decisão teria criado ressentimento, Iger respondeu: "Precisam perguntar isso ao Ike. Mas vamos colocar a situação desta forma: ele não ficou feliz com isso. E acho que essa infelicidade existe hoje".

"E qual é a ligação entre isso e o Nelson, a sua relação? Acho que isso é algo sobre o qual se pode especular. Eu não o vou fazer", concluiu.