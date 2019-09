Os 131.375 bilhetes vendidos em 11 dias do filme com Sérgio Praia como Variações colocam-no em 12º lugar na lista dos títulos portugueses mais vistos desde 2004, quando o ICA passou a divulgar publicamente os números de bilheteiras das salas de cinema em Portugal.

Também é o mais visto de 2019, com o segundo lugar a pertencer a "Snu", sobre a relação da editora dinamarquesa Snu Abecassis com o político Sá Carneiro, com 82.366 bilhetes vendidos.

Desde 2015 que a lista dos filmes portugueses tem no topo a nova versão de "O Pátio das Cantigas" (2015), de Leonel Vieira, com 606.907 espectadores ("A Gaiola Dourada", de Ruben Alves e com Rita Blanco e Joaquim de Almeida, um fenómeno de bilheteira em 2013 com 761.113 espectadores, não entra nesta contabilidade por ser uma produção francesa).

Realizado por João Maia, "Variações" é inspirado na vida do barbeiro minhoto António Joaquim Rodrigues Ribeiro, que desejou viver da música e que em Lisboa se transformou em António Variações, marcando a música portuguesa a partir dos anos 1980, tornando-se um ícone pop.

Além da interpretação física do músico, Sérgio Praia também canta todas as canções, recriando as sessões de composição e gravação embrionária dos temas em várias cassetes - sozinho em casa com um gravador e uma caixa de ritmos - até à primeira atuação de Variações, na discoteca Trumps, em Lisboa, em 1981.

Além de Sérgio Praia, o elenco inclui, entre outros, Filipe Duarte, Victoria Guerra, Augusto Madeira, Filipe Albuquerque, Afonso Lagarto, Maria José Paschoal, José Raposo e Dinarte Freitas.

"Variações" foca-se sobretudo na transformação de António Ribeiro em António Variações, num período de vida entre 1977 e 1981, a época em que um barbeiro ambicionava viver da música, gravava canções em cassetes e ensaiava com músicos amadores, muito antes de editar oficialmente qualquer canção.

Arrojado e irreverente, influenciado pelo fado, pela música popular e pelo pop rock, António Variações morreu aos 39 anos, a 13 de junho de 1984. Deixou apenas dois álbuns editados pouco antes de morrer: "Anjo da guarda" (1983) e "Dar e receber" (1984).

VEJA O TRAILER VARIAÇÕES.