"Velocidade Furiosa X" está a um ritmo imparável nas salas de cinema portuguesas.

Com uma parte importante da história rodada em Portugal e a participação destacada de Daniela Melchior no elenco, o novo filme continua em primeiro lugar nas bilheteiras e deixou a uma grande distância a estreia da versão em imagem real de "A Pequena Sereia", da Disney.

Entre quinta-feira e domingo, mais 123.236 espectadores foram aos cinemas ver a nova aventura da "família" liderada por Vin Diesel, juntando-se aos 283.350 da primeira semana de exibição entre 18 e 24 de maio, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

A competição ficou a grande distância: em segundo lugar, a estreia de "A Pequena Sereia" levou 71.624 espectadores aos cinemas, surgindo a seguir "Guardiões da Galáxia: Volume 3", com 14.608 ao terceiro fim de semana de exibição (o total vai em 203.811 para o novo capítulo do Universo Cinematográfico Marvel).

Com 406.814 espectadores nos primeiros 11 dias de exibição, "Velocidade Furiosa X" já ultrapassou o total da exibição comercial do filme anterior, lançado no verão de 2021, quando os cinemas estavam a recuperar da pandemia: 376.812 espectadores.

O mesmo vai acontecer esta semana quando bater os 426.919 que foram ver "Velocidade Furiosa 6" em 2013 e os 446.355 de "Velocidade Furiosa 5" em 2011.

"Velocidade Furiosa X" é o terceiro da saga a passar mais depressa o marco dos 400 mil espectadores em menos de duas semanas.

Este grupo muito exclusivo dos recordistas dos 11 dias é liderado pela nova versão de "O Rei Leão" (2019, 598.615) e seguem-se "Velocidade Furiosa 7" (2015, 514.493), "Vingadores: Endgame" (2019, 501.556), "Velocidade Furiosa 8" (2017, 466.228), "Shrek, o Terceiro (2007, aproximadamente 460 mil), "Homem-Aranha: Sem Volta a Casa" (2021, 450.337), "Mínimos" (2015, 448.492) e "Madagáscar 2" (2008, aproximadamente 440 mil).

Até onde pode chegar o décimo filme? Dentro de alguns dias, à sua frente na lista dos filmes da saga mais vistos nos cinemas desde 2004 divulgada pelo ICA estarão apenas "Velocidade Furiosa 7", em sétimo lugar com 832.947 espectadores, e "Velocidade Furiosa 8", em décimo, com 788.434.

A lista dos mais vistos é liderada por "O Rei Leão", com 1.281.657 espectadores, seguido por "Avatar" (2009), com 1.257.370 e "Avatar: O Caminho da Água" (2022), com 1.062.515.