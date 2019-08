Vinte e um filmes, todos estreias mundiais, disputarão o Leão de Ouro, incluindo a superprodução "Joker", de Todd Phillips, protagonizado por Phoenix.

Há vários anos, o Festival de Veneza transformou-se numa plataforma de lançamentos para os Óscares. Alguns filmes venceram diversas estatuetas depois de passar pelo evento: "Gravidade", "Birdman", "La la Land", "Moonlight", "Spotlight" e "A Forma da Água".

Hollywood também marcará presença com "Ad Astra" de James Gray, uma odisseia espacial com Brad Pitt e Tommy Lee Jones como protagonistas, confirmando o namoro do cinema americano com Veneza.

O francês Olivier Assayas está na disputa com "Wasp Network", uma adaptação do livro do brasileiro Fernando Morais "Os Últimos Soldados da Guerra Fria".

O filme é um thriller inspirado na vida de cinco espiões cubanos que atuaram na comunidade de exilados em Miami durante a década de 1990. No elenco, estão a espanhola Penélope Cruz e o brasileiro Wagner Moura.

Polanski e a polémica

O regresso ao lendário Lido do cineasta franco-polaco Roman Polanski, na disputa com "J'accuse", sobre o caso Dreyfus, o escândalo de antissemitismo na França entre 1894 e 1906, provocou polémica pelo envolvimento do realizador numa série de escândalos sexuais nos Estados Unidos há várias décadas.

Barbera defendeu a inclusão da última obra do longa-metragem do veterano realizador como uma reconstrução "extraordinária" de um evento histórico.

Vários grupos feministas protestaram contra a presença de Polanski na mostra, assim como pelo reduzido número de filmes dirigidos por mulheres.

Além disso, apenas dois realizadores latino-americanos foram selecionados: o chileno Pablo Larraín e o colombiano Ciro Guerra.

Larraín exibirá "Ema", protagonizado por Gael García Bernal, uma história de adoção, enquanto Guerra apresentará a sua adaptação do livro de J.M. Coetzee "Waiting for the Barbarians", com Johnny Depp e Mark Rylance.

Netflix presente

Outro realizador de renome selecionado para a mostra é o americano Steven Soderbergh, que compete com "The Laundromat", um filme sobre o escândalo de vazamento de documentos confidenciais conhecido como "Panama Papers", com Meryl Streep e Antonio Banderas.

Produzido pela Netflix, plataforma de "streaming" que não foi vetada de Veneza, ao contrário do que acontece em Cannes, "Marriage Story" também está na mostra competitiva. O realizador Noah Baumbach aborda a crise num casamento na longa-metragem, protagonizada por Scarlett Johansson e Adam Driver.

O festival italiano optou por abrir as portas ao gigante do audiovisual após a guerra entre Cannes e Netflix, o que garante bons títulos para Veneza, como aconteceu no ano passado com "Roma" do mexicano Alfonso Cuarón, vencedor do Leão de Ouro.

A condição feminina, presente em quase todos os filmes de acordo com Barbera, está garantida pela cineasta saudita Haifaa al-Mansour com "The Perfect Candidate" e a australiana Shannon Murphy com "Babyteeth".

Os filmes serão avaliados por um júri presidido pela cineasta argentina Lucrecia Martel.

O consagrado realizador espanhol Pedro Almodóvar receberá ainda o Leão de Ouro especial pela sua carreira.

A organização aguarda também a presença da estrela britânica Mick Jagger para o encerramento do festival. O artista é um dos protagonistas do suspense "The Burnt Orange Heresy", dirigido pelo italiano Giuseppe Capotondi.