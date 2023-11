Uma exposição de Jean-Luc Godard, uma conversa entre os cineastas Pedro Costa e Víctor Erice e um encontro em palco de Fanny Ardant e Gérard Depardieu estão previstos no festival de cinema LEFFEST, que começa hoje em Lisboa.

O 17.º LEFFEST – Lisboa Film Festival vai decorrer pela primeira vez apenas em espaços da capital e abre hoje com a antestreia do filme “Pobres Criaturas”, de Yorgos Lanthimos, no Teatro Tivoli.

Da programação destacam-se outros filmes que passaram por festivais europeus, como “The green border”, de Agnieszka Holland, “O corno do centeio”, produção luso-espanhola de Jaione Camborda, “Priscilla”, de Sofia Coppola, “Ubu”, de Paulo Abreu, “Diálogos depois do fim”, de Tiago Guedes, “May December”, de Todd Haynes, e “The Old Oak”, de Ken Loach.

O festival termina no dia 19 com o filme “Fechar os olhos”, com a presença do realizador espanhol Víctor Erice, que participará ainda numa conversa com Pedro Costa.

O cineasta português também estará em foco no LEFFEST com a exibição do filme “As filhas do fogo” e o lançamento de um livro do ensaísta Jacques Rancière sobre o cinema dele.

Há ainda a sublinhar o acolhimento da exposição “Éloge de L’Image – Le livre d’image”, com instalações, objetos, textos e vídeos do realizador Jean-Luc Godard, no Palácio Sinel de Cordes.

Segundo a organização, no dia 13 na Casa do Comum do Bairro Alto, o escritor búlgaro Georgi Gospodinov apresenta o romance “Time Shelter”, com o qual venceu o prémio Booker Internacional 2023, e no dia 15 a atriz Fanny Ardant e o ator Gérard Depardieu sobem ao palco do Teatro Tivoli com a peça “Quarteto”, de Heiner Müller.

Entre os convidados anunciados para o festival estão também os cineastas Ryûsuke Hamaguchi, Leos Carax, Nuri Bilge Ceylan, Cédric Kahn e Jaione Camborda.

O debate temático proposto este ano pelo LEFFEST versa sobre a relação entre a Inteligência Artificial e a criação artística, contando, por exemplo, com a participação da artista Laurie Anderson, a exibição de vários filmes e ainda concertos, nomeadamente um do pianista japonês Keiichiro Shibuya com um robot androide.

O LEFFEST aconteceu pela primeira vez em 2007 e chegou a envolver os municípios de Cascais e Sintra, sendo este ano apenas em Lisboa, com o apoio da câmara municipal.