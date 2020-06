O relato foi mal recebido numa América pós-#MeToo e rapidamente recordou-se outra história antiga famosa, a de que Michael Bay "obrigou" Megan Fox a lavar o seu carro com pouca roupa como teste para "Transformers".

Transformers

Após a repercussão nas redes sociais e a fúria crescente contra o realizador, a própria atriz decidiu esclarecer os fãs, dizendo que os relatos das suas experiências em Hollywood estavam a ser distorcidos e não se sentiu assediada ou explorada por Michael Bay ou mesmo Steven Spielberg, produtor de "Transformers".

Fox recorda que tinha "à volta de 15 ou 16 anos quando fui uma figurante em 'Bad Boys II'. Existem muitas entrevistas em que partilhei a anedota de ter sido escolhida para a cena e as conversas que houve à volta dela. Porém, é importante chamar a atenção de que tinha 19 ou 20 quando fiz testes para o 'Transformers'. Fiz um ‘trabalho’ (eu a fingir que sabia segurar uma chave inglesa) num dos Ferraris do Michael durante uma das cenas do teste. Foi no parque de estacionamento do estúdio Platinum Dunes, e estavam presentes outros membros da equipa e funcionários e em nenhum momento estive despida ou qualquer coisa semelhante".

"Portanto, em relação a esta história em particular do teste, na altura não era menor de idade e não fui colocada a ‘lavar’ ou trabalhar nos carros de alguém de uma forma que fosse alheia ao material que estava no argumento", acrescentou, notando que espera que as opiniões que as pessoas possam formar à volta do que aconteceu nos dois filmes sejam ao menos baseadas nos factos.

Apesar de agradecer o apoio, a atriz revela que "estes exemplos específicos foram inconsequentes numa jornada longa e árdua em que suportei algumas experiências genuinamente angustiantes numa indústria implacavelmente misógina".

"Há muitos nomes que merecem tornar-se virais na atual cultura de cancelamento, mas estão guardados de forma segura nos pedaços fragmentados do meu coração", escreve.

"Mas quando se trata das minhas experiências diretas com o Michael, e o Steven, já que falamos disso, nunca fui assediada ou explorada de uma forma que senti que foi sexual", defende.

Vale a pena recordar que Megan Fox entrou em "Transformers" (2007) e na sequela, "Transformers: Retaliação" (2009), ao lado de Shia LaBeouf, mas não no terceiro filme, dois anos mais tarde.

O que aconteceu é que, nos bastidores, ela e Michael Bay mantinham discussões épicas e a zanga tornou-se pública quando ela o comparou a Hitler.

Resultado: acabou despedida (circulam versões contraditórias sobre se a decisão veio de Bay ou Spielberg) e foi substituída por Rosie Huntington-Whiteley.

Em 2017, admitiu que toda a situação "foi absolutamente o ponto baixo da minha carreira".

Mais tarde, os dois fizeram as pazes: Megan Fox foi a protagonista dos novos filmes "Tartaruga Ninja"produzidos por Michael Bay em 2014 e 2016.

O ESCLARECIMENTO COMPLETO DE MEGAN FOX.