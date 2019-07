A novidade foi anunciada no painel da Marvel na Comic-Con e depois confirmada através de um comunicado do diretor criativo dos Estúdios Disney, Alan Horn.

"Muitos parabéns aos Marvel Studios e às equipas dos Walt Disney Studios, e obrigada aos fãs em todo o mundo que elevaram 'Vingadores: Endgame" até níveis históricos", diz o comunicado.

"Avatar" tinha uma receita acumulada de 2,787 mil milhões de dólares. Na sexta-feira, a receita global do filme ainda estava 500 mil dólares atrás de "Avatar", um valor que foi ultrapassado durante este sábado.

"Claro que, mesmo com a passagem de uma década, o impacto de 'Avatar', de James Cameron, continua tão poderoso como nunca, e os incríveis feitos destes dois filmes são uma prova continuada do poder do cinema de juntar pessoas numa experiência partilhada", prossegue Alan Horn no comunicado.

Já na sexta-feira, os irmãos Russo, realizadores de "Vingadores: Endgame" tinham falado sobre a possibilidade de baterem o recorde. "James Cameron sempre foi um ídolo para nós, alimentou a nossa paixão desde o começo, e estar tão perto de um dos seus grandes filmes é muito especial", tinha dito Anthony Russo na maior convenção sobre cultura pop do mundo, a Comic-Con.

"Vingadores: Endgame", que encerra um ciclo de 22 filmes do universo cinematográfico Marvel (MCU), que por uma década se interligaram, com super-heróis como Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Viúva Negra, Hulk e Gavião Arqueiro, voltou a ser exibido com cenas extra em cerca de 1.400 salas dos Estados Unidos, após estrear em 26 de abril.

Os irmãos Russo disseram que "adorariam trabalhar novamente com a Marvel", mas por enquanto estão focados em outros projetos.

Para além de ter batido o recorde de "Avatar", "Endgame" já se tinha tornado o quinto filme a passar a marca dos 2 mil milhões de dólares a nível mundial, algo que "Avatar" só conseguiu ao fim de 47 dias.

O recorde de "Endgame" é contabilizado com valores correntes e não tem em conta filmes que precisariam de ser ajustados à inflação para que o valor que alcançaram possa ser usado num ranking atual. Desse ponto de vista, inalcançável seria "E Tudo o Vento Levou": se as receitas forem atualizadas com a inflação, o mítico filme de 1939 chega aos 3,703 mil milhões.