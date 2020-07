O conceito de base era relativamente simples: criar um parque de diversões que fosse limpo e seguro, e onde os pais pudessem divertir-se tanto como os filhos, sem se limitarem a ficar sentados no banco a vê-los a brincar.

A ideia surgiu na mente de Walt Disney numa das muitas vezes em que procurava passar o tempo à espera que as filhas acabassem de andar no carrossel.

A essa ideia acabou por unir-se a outra que germinava pela mesma altura na cabeça do criador do Rato Mickey: a de criar um espaço onde os visitantes do estúdio pudessem ver algo mais da imensa magia dos filmes Disney do que permitia a realidade do dia a dia do local, que se resumia à pouca encantadora imagem de um grupo de pessoas a desenhar em frente a um estirador.

Como quase sempre acontecia com Disney, o sonho cresceu e desenvolveu-se, até atingir uma escala que fazia da sua concretização uma realidade praticamente impossível.

Nos difíceis anos do pós-guerra, era uma verdadeira loucura gastar a fortuna de 17 milhões de dólares no que era então projeto radicalmente inédito, um parque de diversões de 16 hectares sobre o imaginário do cinema, que caso não funcionasse teria seguramente levado o estúdio e o seu criador à bancarrota.