A nova versão realizada por Steven Spielberg do musical "West Side Story", de Leonard Bernstein e Stephen Sondheim chegará aos cinemas em dezembro deste ano, depois de ter visto a sua estreia adiada pela pandemia.

No centro do musical da Broadway, inspirado pela peça "Romeu e Julieta", de William Shakespeare, que já deu um filme de 1961 realizado por Robert Wise e Jerome Robbins que ganhou dez Óscares, está a história de jovem romance entre Tony e Maria, e as tensões entre os grupos rivais Jets e Sharks.

O projeto mantém a popular banda sonora e a história no final dos anos 50, mas seguirá o musical original de 1957.

O elenco é liderado por Ansel Elgort como Tony e a seu lado está a estreante Rachel Zegler como Maria, que respondeu a um "casting" aberto para atores latinos com um vídeo a cantar "Tonight" e "Me Siento Hermosa" e foi escolhida entre 30 mil atrizes.

No elenco destacam-se em papéis secundários Corey Stoll, Brian d’Arcy James e ainda Rita Moreno, que foi Anita no filme de 1961 e que regressa com uma nova personagem.

"West Side Story", o primeiro filme de Spielberg desde "Ready Player One: Jogador 1" e o primeiro musical dirigido pelo cineasta.

Veja o teaser: