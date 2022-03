Apesar das boas reações ao filme e à sua perícia técnica na estreia no género, a nova versão de "West Side Story" será o único musical na carreira de Steven Spielberg como realizador.

Segundo a revista Variety, Spielberg só teve palavras de elogio sobre a experiência durante um recente encontro organizado pela associação de produtores americanos, mas confirmou que não será para repetir.

No entanto, acrescentou que tem planos para produzir vários musicais, a começar "A Cor Púrpura", baseado no espetáculo da Broadway que adaptou o seu filme de 1985.

Em vários entrevistas, o realizador disse que era antigo o "desejo desesperado" de fazer uma nova versão do musical melodramático de Jerome Robbins, Leonard Bernstein, Stephen Sondheim e Arthur Laurents inspirado em "Romeu e Julieta", de Shakespeare: em 2016, disse que eram 15 décadas a sonhar e 15 anos a tentar adquirir os direitos.

A primeira adaptação chegou aos cinemas em 1961 pela mão do realizador Robert Wise com Natalie Wood, Rita Moreno, Richard Beymer e George Chakiris: chamou-se "Amor sem Barreiras" em Portugal e ganhou dez Óscares, incluindo os de Melhor Filme e Realização.

A nova versão só foi anunciada oficialmente em janeiro de 2018 e a rodagem decorreu no verão de 2019: com um elenco mais diversificado (os papéis porto-riquenhos são todos interpretados por atores latinos) e o regresso de Rita Moreno num novo papel, a história manteve-se na década de 1950, acompanhando o jovem romance entre Tony (Alsel Elgort) e Maria (Rachel Zegler), e as tensões entre os grupos rivais Jets e Sharks num bairro operário de Nova Iorque.

De resto, a coreografia foi muito preservada, particularmente no prólogo - um dos momentos mais espetaculares do filme.

Spielberg preservou também o libreto, com as canções ("America", "Tonight", "Maria") que ajudaram a levar a obra de Leonard Bernstein ao panteão da música clássica contemporânea nos Estados Unidos.

Inicialmente previsto para chegar aos cinemas em dezembro de 2020, "West Side Story" foi adiado um ano por causa da pandemia.

Melhor Filme e Realização para Spielberg são duas das sete nomeações para a cerimónia dos Óscares no domingo e Ariana DeBose como Anita é a favorita para levar para casa a estatueta de Atriz Secundária.

