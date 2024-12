Discreto a promover a adaptação ao cinema do musical da Broadway "Wicked" como a primeira de duas partes, com muitos espectadores a só descobrirem na sala de cinema quando surge no grande ecrã "Wicked: Part I", o estúdio Universal Pictures decidiu mudar o título do filme de 2025 que conclui a história.

"Wicked: Part II" vai passar a chamar-se "Wicked: For Good", uma referência ao título de um famoso dueto das personagens Elphaba e Glinda (Cynthia Erivo e Ariana Grande) sobre como a sua rivalidade se transformou numa amizade.

Com mais de 525 milhões de dólares a nível mundial, o primeiro filme Jon M. Chu é um grande sucesso comercial e a adaptação da Broadway que mais arrecadou nas bilheteiras, ainda que o seu impacto seja muito mais impacto na América do Norte, com quase 360 milhões. Também é um dos títulos fortes nas nomeações da temporada de prémios.

"Wicked: For Good" chegará aos cinemas a 20 de novembro de 2025.